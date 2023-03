CARACAS.-Internacionalista y diputada, Ileana Medina rechazó el reciente informe sobre los DDHH, que emitió el departamento de Estados Unidos cuestinando a Venezuela.

«Estados Unidos no tiene derecho ni competencia juridica, política y moral para publicar informes. Venzuela no es Colombia, ni México, Nicaragua, Cuba y todos los países que no aceptan las injerencias de EE.UU.», expresó.

En una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio, precisó que para tener consistencia ese informe debe ser emitido por un órgano del Estado.

«Para que cualquier información que pueda publicar tenga algún tipo de consistencia, fundamento, veracidad, entre otros», apuntó Medina.

Venezuela rechaza el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos y las falsas acusaciones realizadas por la denominada Misión Internacional de Verificación de los Hechos durante la 52° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. pic.twitter.com/gSBYeQn7jL — Yvan Gil (@yvangil) March 22, 2023

Sinaid Garcés/Unión Radio