CARACAS.- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió a Estados Unidos no meterse en los asuntos internos, luego de comentar las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, Jhon Kirby, sobre las investigaciones que adelanta el Ejecutivo nacional en los casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.

En su programa Con el mazo dando que transmite VTV, el diputado cuestionó que la administración de Joe Biden apoye supuestamente las acciones del presidente Maduro.

«Estados Unidos no tiene que meterse en los asuntos internos. Pareciera que están interesados en saber quiénes son los corruptos para llevárselos y protegerlos. Pareciera que están esperando para protegerlos. No se meta en lo que no les importa señores de Estados Unidos», reprochó.