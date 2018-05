Zambrano: Salida de Prociudadanos fue por diferencias de visión

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, AN, y ex mediador en la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición, Timoteo Zambrano, aclaró que se retiró del Movimiento Prociudadanos donde se desempañaba como secretario general porque no había compatibilidad de ideales y visión política. “Leocenis (García) tiene una visión respetable absolutamente liberal del modelo político y yo tengo una visión socialdemócrata”.

“Sin ningún tipo de conflictos yo decidí dar un paso al costado, no continuar porque ya llegaba el momento de dar un perfil a la organización aún cuando todavía no es partido político (…) y era difícil cuando había dos visiones”, indicó Zambrano.

En entrevista con Shirley Varnagy en el circuito Onda La Superestación, Zambrano dijo que no hubo ninguna confrontación en la toma de la decisión.

Respecto a la participación el próximo 20 de mayo, Zambrano aseveró que el movimiento llegó a un acuerdo de libertad para que el que quiera votar vote por el candidato que quiera. “Yo sí lo expresé, voy a darle el voto a Henri Falcón”.

El parlamentario no descartó que nuevos integrantes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), tolda a la que perteneció, tomen la decisión de apoyar la candidatura de Henri Falcón en los próximos días tal y como hizo Enrique Márquez.

Irving Pérez/Unión Radio