Voluntad Popular reitera que no hay condiciones para comicios del 20M

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó, reiteró que la tolda naranja no participará en las elecciones programadas para el próximo 20 de mayo por considerar que no hay condiciones.

“La Eurocámara hoy no reconoce a ese parapeto del 20 de mayo, lo dijo el Grupo de Lima, La Unión Europea, Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, la OEA. Como no reconocen a la AN no van a reconocer a Maduro”, dijo Guaidó.

Aseguró que a pesar de las acciones implementadas por el gobierno no van a doblegar a la dirigencia opositora. “No van a desestimular la lucha. Todo lo que hemos hecho no ha sido en vano”.

Irving Pérez/Unión radio