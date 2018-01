Vocera del Departamento de Estado: Funcionarios pueden evitar sanciones cumpliendo Estado de Derecho

CARACAS.- Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado, consideró este viernes que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela sancionados por el Departamento del Tesoro “no pueden esperar inmunidad si ponen sus propios intereses por encima de los de sus conciudadanos”.

A través de su cuenta en Twitter, la funcionaria norteamericana manifestó que para evitar las sanciones deben “respetar el estado de derecho y cambiar su comportamiento para que sean removidas las sanciones”.

Members of the Venezuelan armed forces who put their own interests above those of their fellow citizens cannot expect immunity from our sanctions and international accountability. #Venezuela https://t.co/8XBcC6MpIS

— Heather Nauert (@statedeptspox) January 5, 2018