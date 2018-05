Virtuoso considera que elecciones del 20M son un show electoral

CARACAS.- El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Padre José Virtuoso, recalcó que no ejercerá su derecho al sufragio porque considera que para un cambio de gobierno se debe producir a través de procesos electorales justos y transparentes, “nosotros tenemos planteado que las elecciones del 20 de mayo es un show electoral y van destinada a fortalecer la situación actual del país”, expresó.

El padre indicó que las entidades que están participando en los comicios no han organizado las mesas electorales, y acotó que “es claro que los candidatos que están participando no han tenido capacidad de poder organizar un padrón electoral que garantice presencia en las mesas, pero no es porque no tengan gente, si no porque no hay tiempo suficiente”.

En el programa de Vladimir Villegas, transmitido por Unión Radio señaló que no se puede caer en la trampa de pelearse entre sí con las personas que participarán o no, “Venezuela saldrá adelante en la medida que la ciudadanía sea capaz de articularse y de unirse en una sola voz junto a un gran sujeto social que lidere ese cambio”, dijo.