Vicerrector de la UCV rechaza uso del carnet de la Patria para asignación de becas

CARACAS.- El vicerrector académico de la UCV, Nicolás Bianco, afirmó que el uso del carnet de la Patria para el otorgamiento de becas estudiantiles forma parte de un chantaje o demagogia por parte del Gobierno, pues es un derecho constitucional adquirido que tiene el estudiante, que solo depende de la capacidad financiera de la casa de estudio y del rendimiento del estudiante.

“Las becas estudiantiles no son objeto o no pueden ser sujeto a nuevas disposiciones ilegales, para eso el bachiller venezolano puede aplicar a una beca con su cédula de identidad de venezolano y el carnet de la universidad. Nosotros no necesitamos el carnet de la patria y no lo reconocemos como documento para otorgar una beca”, señalóen el programa A Tiempo de Unión Radio.

Manifestó el vicerrector que lo que debe hacer el gobierno es no seguir asfixiando a las universidades con presupuestos deficitarios que los han llevado a situaciones de colapso académico e institucional en al menos 17 universidades nacionales.

“El carnet de la patria no puede sustituir ni a la cédula de identidad ni al carnet de las universidades”, expresó Nicolás Bianco.



Fanny Vargas/Unión Radio