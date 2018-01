Venezuela repudia declaración de la UE sobre retiro de embajador español

CARACAS.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia la declaración de la alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ray, respecto a la decisión del Gobierno venezolano de declarar Persona no grata al Embajador del Reino de España en Caracas, Jesús Silva Fernández.

La decisión del Gobierno venezolano se apega al respeto del Derecho Internacional y se ampara en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la cual señala: “El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor”.