Varias compañías cortan lazos con Asociación Nacional del Rifle tras tiroteo

Una de las primeras empresas que anunció el fin de su colaboración con el principal grupo de presión pro armas de EE.UU. fue First National Bank of Omaha, quien anunció el jueves que no renovaría una tarjeta de crédito Visa con marca compartida con la NRA.

La compañía de seguridad online, Symantec, tampoco dudó en comunicar el fin de sus descuentos para la organización defensora de las armas.

A ella le siguieron otras compañías, incluidas las aerolíneas United Airlines y Delta Air Lines; la aseguradora MetLife Insurance Co., la empresa de renta de automóviles Hertz y la empresa hotelera Best Western.

En un goteo paulatino en los últimos días, todas ellas han anunciado el fin de sus convenios especiales con la NRA, así como descuentos u ofertas que tenían acordadas para sus miembros.

Ante la creciente presión en el país para que se regule la posesión de armas y no se permita la adquisición de rifles semiautomáticos, con gran capacidad de destrucción, las redes sociales, aupadas por los estudiantes de la escuela de Florida que vivió la masacre, han impulsado la etiqueta “Boycott NRA”, para que las empresas que los tuvieran, corten sus vínculos con ellos.

Así, en su cuenta de Twitter, la compañía aérea United Airlines anunció hoy que va a poner fin a un descuento que ofrecía para viajar a la reunión anual de la NRA.

“United está notificando a la NRA que ya no ofreceremos una tarifa con descuento en su reunión anual y solicitamos que la NRA elimine nuestra información de su sitio web”, apuntó la compañía.

“Delta se está comunicando con la NRA para informarles de que pondremos fin a su contrato de tarifas con descuento a través de nuestro programa de viajes grupales. Solicitaremos que la NRA elimine nuestra información de su sitio web”, se sumó así Delta.

Empresas como Enterprise y True Car, también para el alquiler de coches, y Wyndham Hotels, también han rescindido sus contratos.

