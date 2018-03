Trump reacciona contra Amazon y acusa al Post de actuar como “lobby” de la compañía

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a acusar a Amazon de estafar al servicio postal nacional y consideró que el diario The Washington Post actúa como “lobby” del gigante de comercio electrónico, con quien comparte dueño, el millonario Jeff Bezos.

Trump emitió sus polémicos mensajes en Twitter mientras se encuentra en su club privado de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

“Se está informando de que el servicio postal de EE.UU. perderá en promedio 1,50 dólares por cada paquete que entregue para Amazon. Eso equivale a miles de millones de dólares”, dijo en Twitter Trump.

Trump hizo referencia a un artículo de The New York Times basado en un informe de Citigroup y en el que se explica que los precios de envío de paquetes en el servicio postal nacional están por debajo del precio del mercado, lo que desemboca en beneficios para Amazon, que es uno de sus clientes principales.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2018