Trump prepara su discurso del Estado de la Unión en medio de amenazas de boicot

CARACAS.- Este martes a las, 8:00 pm, hora de Venezuela, está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión, en cumplimiento del mandato constitucional. El mandatario acudirá al Congreso en sesión conjunta de senadores y representantes.

El republicano llega a su primer año de gestión con la aprobación de sólo 38 % de los estadounidenses, según lo señala una encuesta de la firma Gallup, que muestra, además, síntomas de la creciente polarización que vive el país.

Algunos congresistas demócratas amenazaron con boicotear el discurso por considerarlo “racista “. Hasta el momento son ocho los demócratas que se han unido a la moción debido a la “retórica divisoria” del mandatario. El congresista Earl Blumenauer anunció a principios de enero que no asistiría al evento y que enviará a un residente de Oregón (estado que representa) que sea, a su vez, un “soñador” y forme parte del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Posteriormente, otros congresistas se han unido a la iniciativa de Blumenauer y se niegan a asistir a la cita por opinar que los actos y el lenguaje de Trump son “odiosos”.

Por su parte, activistas y un grupo de estrellas de Hollywood, sabotearon hoy el mitin con un evento en el que se criticó la “agenda supremacista blanca” del empresario.

"You want to talk about dark? You want to talk about the wolf at the door… despair…intergenerational trauma… resiliency… community… joy… passion and lightness of being? That's where it's happening." @MarkRuffalo talks about #StandingRock at the #PeoplesSOTU pic.twitter.com/GfFx9IQQf2

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) January 30, 2018