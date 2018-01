Tribunal concede fianza de 5 millones de dólares a empresario panameño

PANAMÁ.- Un tribunal panameño concedió hoy una fianza de excarcelación de 5 millones de dólares al empresario Daniel Ochy, detenido desde junio del año pasado y acusado de malversación de fondos públicos durante la ampliación de una autopista.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá decidió otorgarle a Ochy la libertad bajo fianza porque no tiene antecedentes penales, no tiene intención de destruir pruebas y no ha intentado evadir la justicia, explicó el Órgano Judicial en un comunicado.

La empresa Transcaribe Trading, de la que Ochy es socio junto a su hermano David, se adjudicó durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ubicada al oeste de la capital panameña.

El empresario, que fue detenido el pasado 22 de junio y a quien un tribunal le negó una fianza de excarcelación el pasado agosto, está acusado de un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado (malversación de fondos público), indicó el comunicado.



EFE