Tres muertos en Nicaragua en protestas por reforma de seguro social

En una declaración excepcional pasadas las 23.00 hora local (05.00 GMT) a través de los medios del Gobierno, la Primera Dama calificó estas muertes como “crímenes de odio”.

“Por esos crímenes nosotros demandamos castigo, por esos muertos nosotros demandamos castigo. La Policía Nacional tiene que investigar cómo murieron estos nicaragüenses y tiene que castigar a los culpables porque no pueden quedar estos crímenes en la impunidad”, indicó.

La dignataria señaló que Nicaragua está siendo mancillada por malos hijos, gente mezquina y de alma pequeña “que no reparan en nada, no piensan en nada y no consideran a nadie”.

Según Murillo, “Nicaragua no quiere volver a manchar la bandera azul y blanco con sangre de hermanos. Es un crimen”.

EFE