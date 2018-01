Transportistas amenazan con paralizarse este martes si no hay ajuste de tarifa

CARACAS.- Este lunes vence el plazo otorgado por los representantes de las diversas líneas de transporte de Caracas al Ministro de Transporte Terrestre, Carlos Osorio, de ajustar la tarifa del transporte público a Bs. 2000; de lo contrario advierten con paralizar las tres mil unidades operativas.

Hugo Ocando, presidente de la Asociación de Conductores del Oeste, informó que, de efectuarse la paralización, comenzará a primeras horas de la mañana de este martes para protestar por los altos costos de los insumos que requieren las unidades.

“El aceite hay que cambiarlo mensualmente, no han vendido más aceite, no hay cauchos, pero está el que necesita reparar motor, transmisión y para ellos no hay repuesta; los créditos parados, los dólares no llegan, es un colapso total”, destacó.

El transportista exhortó al Ejecutivo a aprobar el subsidio directo o el bono transporte como media paliativa para la crisis.

En Caracas están operativas 3 mil de las 18 mil unidades de transporte público que estaban operativas.



Virginia Hernández/Unión Radio