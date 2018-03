Tortolero: Ataque de EEUU al Petro atenta contra estabilidad monetaria del país

CARACAS.- El doctor en ciencias de la educación, especialista en políticas públicas, embajador Ángel Tortolero, destacó que una moneda que arranque con una oferta de $5 mil millones, como se hizo con la criptomoneda Petro “es un éxito a nivel mundial y eso nos hace seguir siendo una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos“.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Sonsiré Luna Da Costa en el espacio A Tiempo de Unión Radio, el también analista internacional explicó que frente al dólar nace una alternativa del mundo de la cibernética, ”y con ella el presidente (Nicolás) Maduro en una jugada muy acertada crea en Petro venezolano”.

Considera que la orden ejecutiva, que firmó el pasado lunes el presidente Donald Trump, que prohíbe a los estadounidenses cualquier transacción realizada con Petros, no es contra el gobierno, sino contra los venezolanos. “Estamos en el marco de una guerra económica que se expresa en una debilidad financiera bárbara de la que no se puede acusar al gobierno”.

“¿Qué significa esta nueva sanción? que quién comercie con EEUU no podrá comerciar con Petros ¿y me dicen que no es una guerra?”, se preguntó.

Desmintió la fortaleza del dólar frente al Petro porque es una moneda a la que solo tendrán acceso las clases dominantes quienes manejan divisas y son dueños de medios de producción. “La oferta de compra que se hace a nivel internacional no la hace un pueblo pobre, devastado, muerto de hambre, comunista, la hace el capitalismo en su esencialidad, es decir, es una medida monetaria que se inserta en el mercado de la oferta y la demanda de las monedas”.

Tortolero denunció el ataque de EEUU contra estabilidad monetaria del país. “El Petro viene a salvarnos la vida con nuestros recursos (…) Hay una condición de guerra de ataque sostenido contra la estabilidad monetaria del país (…) Es una guerra financiera”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio