Torrealba afirma que 75 % de los venezolanos quiere votar

CARACAS.- El ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, afirmó que, según las encuestas nacionales, más del 75 % de los venezolanos aboga por el voto como herramienta para establecer un cambio en los cargos políticos del país.

“La gente que la está pasando mal necesita salir de este gobierno y el hombre de la calle, la señora del abasto, el ciudadano de a pie, va a preferir el voto, la gente, sobre todo en los sectores populares quiere votar”, dijo a Vladimir Villegas en el programa La Entrevista, transmitido por Unión Radio.

En ese sentido, el también periodista opinó que los venezolanos admitirían y darían credibilidad a la coalición de partidos de oposición, con la puesta en marcha de acciones concretas, unitarias y sin contradicciones.

“Ninguno tiene la razón si permanecen divididos, el pueblo venezolano los admite si están unidos. Es relevante para el mundo que la oposición venezolana no tiene gobernabilidad, ni siquiera para consigo misma, mucho menos se la puede ofrecer al país. Mientras las discrepancias no se resuelvan, la oposición no es interlocutor para hablar con los sectores del chavismo”, sentenció.

Torrealba advirtió que de no tomar acciones para solventar la compleja situación que enfrenta el país en materia económica y política, los efectos en el ámbito social pueden tener “un desenlace insostenible”.

Juan Hidalgo / Unión Radio