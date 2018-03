Toro Hardy reitera que el Petro no generará confianza en los mercados

CARACAS.- A juicio del economista y experto petrolero, José Toro Hardy, es difícil que el Petro genere confianza en los mercados porque ninguna criptomoneda es emitida por algún gobierno o administración pública en el mundo y, en caso de ser emitida por algún Estado que goce de una economía libre, sí pudiera generar seguridad.

“El gobierno de Venezuela dice que el hecho de ser emitida por un Estado, da más confianza; el tema es que el Estado que la está emitiendo es uno que ha tenido un déficit fiscal gigantesco, que ha destruído el valor de la moneda y tiene la inflación más grande del mundo”, dijo a Vanessa Davies en el programa Vladimir Villegas, transmitido por Unión Radio.

Con respecto a los inversionistas extranjeros, aseguró que se dificultará la compra de Petros, y que será descartada al no determinarse la legalidad de la criptomoneda ante la Asamblea Nacional.

“Un inversionista que se vaya a meter en esto va a contratar abogados para que averigüen si es constitucional y legal, cualquier abogado que lo revise, se va a dar cuenta de que no lo es; por lo tanto, es difícil que un inversionista extranjero se meta en esto, sobre todo al no estar aprobado por la Asamblea Nacional”, explicó.

Por otro lado, Toro Hardy dijo que para el ciudadano común, el criptoactivo no puede ser usado para cubrir las necesidades alimentarias y de salud, porque con él, “no se puede pagar el colegio de los muchachos, ni la clínica, no puede pagar un cartón de huevos ni puede ir al supermercado”.

Juan Hidalgo / Unión Radio