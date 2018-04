Timoteo Zambrano: En el país no hay diálogo político

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional, AN, y ex mediador en la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición, Timoteo Zambrano, afirmó que en el país “no hay diálogo político, uno de los elementos esenciales de la vida democrática de una nación, lo que nos coloca en una situación de rotura del tema institucional”.

“Creo que en el proceso de diálogo realizado en República Dominicana no hubo un fracaso, sino que hubo una desesperación sobre una agenda desconocida y lamentablemente un documento en que habíamos trabajado durante casi dos años sufrió unos cambios inexplicables”, manifestó Zambrano en el programa de Shirley Varnagy en el Circuito Onda de Unión Radio.

Señaló el parlamentario que cuando se está en una negociación de esta naturaleza se tiene una serie de elementos cotidianos que se deben ir resolviendo en el marco del desarrollo y de los debates de ese posible acuerdo. “Cualquier proceso que se reinicie en el futuro pasará por allí, pasará por la revisión de los textos porque ya se avanzó mucho y no se va a arrancar de cero”.

Señaló que ambas partes, tanto gobierno como oposición, en las negociaciones realizadas en República Dominicana, “han tenido responsabilidad en los resultados obtenidos por la falta de voluntad política o por los niveles de tolerancia en algún momento determinado del proceso por diferencias de visión, entre otros aspectos”.

Fanny Vargas/Unión Radio