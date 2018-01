Tajani pide defender los valores de libertad y justicia frente al terrorismo

Tajani ha recibido en esa ciudad del sur de España el Premio de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril, que homenajea a este concejal del Ayuntamiento de Sevilla y a su esposa, Ascensión García, asesinados por la banda terrorista ETA hace hoy veinte años.

El presidente de la Cámara europea ha valorado “el esfuerzo español” para “superar la lacra del terrorismo de ETA, quizá el mayor desafío de las últimas décadas y a la que se enfrentó demasiado tiempo en soledad”.

Asimismo, Tajani ha proclamado la necesidad de “dignificar y mantener” la memoria de las víctimas del terrorismo, porque es “un deber cívico y político” y porque, además, con ello “se defienden también los valores que inspiran el proyecto europeo”.

“Tenemos que defender nuestros valores con todo nuestro corazón; no podemos ganar si no defendemos nuestros valores; Europa es eso, no es la burocracia de Bruselas, no son los bancos: son los valores de todos los hombres y mujeres, subrayó el político italiano.

EFE