Suben a 6 los muertos por el hundimiento de un puente en Miami

La Policía del condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida, confirmó en su cuenta de Twitter que ascendían a seis los muertos a consecuencia del hundimiento de un puente peatonal diseñado para conectar unos edificios de apartamentos de estudiantes con el campus principal de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

“Podemos confirma seis muertos en el hundimiento del puente de la FIU. La Policía del condado de Miami-Dade se encuentra todavía en el lugar de los hechos trabajando en colaboración con otros organismos en tareas de recuperación”, señaló esta institución.

Las autoridades no han divulgado todavía la identidad de las víctimas mortales ni de los heridos.

El derrumbe del puente atrapó a cerca de una decena de automóviles bajo los escombros de hormigón del puente situado en el suburbio de Sweetwater, donde se encuentran varios edificios que albergan a unos 4.000 estudiantes de la FIU.

Efectivos de los bomberos recuperaron ayer bajo los escombros del puente varios cuerpos sin vida y rescataron a nueve heridos, algunos de ellos en estado grave, que se encuentran hospitalizados.

#UPDATE: We can confirm, 6 fatalities in the #FIUBridgeCollapse. #MDPD is still on scene and working in collaboration with several entities on the recovery efforts. Continue to follow us for official updates. pic.twitter.com/bxW8sXEPCs

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 16, 2018