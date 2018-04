Solórzano: Unión Interparlamentaria preocupada por condiciones electorales del 20-M

CARACAS.- La presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, destacó que en la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), se evidenció la preocupación por la inhabilitación de los candidatos opositores y la falta de condiciones para las presidenciales del 20 de mayo de este año.

“La resolución se habla de la anulación de los partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), eso se toca con bastante preocupación. La inhabilitación de candidatos a las primarias, se habla de una imposibilidad de una elección donde los votos cuenten. Se deja claro que el proceso del 20 de mayo no puede ser tomado como una elección”.

Explicó en el programa A Tiempo de Unión Radio que no hay condiciones para las presidenciales impuestas por el Ejecutivo. “Esta no es una elección, a los venezolanos nos gusta votar, pero no en estas condiciones. Además es una condición de vida, cuánto cuesta un cartón de huevos, cómo se mandan los niños a la escuela, cómo le explicas a las madres”.

“Yo no creo que nosotros en este momento tengamos que cohonestar, estaríamos cohonestando que se perpetúen en el poder, tenemos que estar claros que el 21 de mayo Maduro va a seguir”, opinó.

Estima que el Frente Amplio Democrático involucra a todos los sectores como lo son universitarios, trabajadores, estudiantes, disidentes del oficialismo. “Se han sumado sectores que no esperábamos ver haciéndole frente al oficialismo, esta lucha para que podamos votar apenas comienza, si creo que podemos tener una elección con condiciones, se está luchando por ello, y si creo que le ganaríamos de calle, tenemos la gente, el apoyo popular. Es necesario tener una elección, pero no es la del 20 de mayo”.

Recalcó que el único parlamento reconocido a nivel mundial es la Asamblea Nacional.

Ivette Janzen/Unión Radio