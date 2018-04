Solórzano: El 20 de mayo no es una elección

CARACAS.- La Vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial, Delsa Solórzano, se reunió este sábado en la asamblea convocada por el Frente Amplio en diferentes lugares del país.

Solórzano reiteró que los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo no son legítimos, y aseguró que “el 20 de mayo nosotros no vamos a acudir a las urnas de votación porque eso no es votar”.

Aseveró de igual manera, que no participará en el proceso “para no convalidar el fraude electoral que está previsto”.

Luego de la salida de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la parlamentaria destacó que la realización del encuentro de países “ha llegado a su fin”.

La presidenta de la Comisión Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) precisó que luego del 20 de mayo “Maduro va ha perder toda legitimidad de origen, después del 20 de mayo vamos a estar en presencia de un gobierno que no va a ser reconocido por la región”.



Valeria Kohler / Unión Radio