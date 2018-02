Santos pidió respeto a la campaña Farc

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió respeto y protección a la campaña para las elecciones del partido Farc, en que se transformó esa antigua guerrilla, y advirtió de que con la aguda polarización podrían repetirse los ciclos de violencia.

“A quienes renuncian a las armas, a quienes debaten y protestan por medios pacíficos, a quienes obran dentro de la democracia, a quienes trabajan por los derechos de las víctimas, debemos protegerlos, como protegemos a todos los colombianos”, dijo Santos en un acto en Mercaderes, departamento del Cauca (suroeste).

Por eso, pidió que quien esté en contra o a favor de un candidato o de una ideología, utilice “la mejor arma para mostrar su rechazo o su apoyo: el voto”.

“Solo con votos, solo con ideas, solo con argumentos, no con violencia, no con insultos, no con odio, podemos y debemos vivir en democracia”, dijo el jefe de Estado.

Ante esa situación, pidió no repetir la historia y recordó que antes de que estallara la violencia política entre 1948 y 1958 “se vivía un ambiente similar al de ahora: una aguda polarización, y agresiones verbales y físicas entre liberales y conservadores”.

EFE