Samán: Sundde colapsó sistema privado de suministro de alimentos

CARACAS.- El exministro de Comercio y expresidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios –Indepabis-, Eduardo Samán, advirtió que las recientes acciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos –Sundde- están terminando de colapsar el sistema privado de suministros de alimentos. “Hoy día el que se atreva a abrir un comercio hay que hacerle una estatua porque es casi imposible operar, el trema de la hiperinflación, ¿Cómo vende, cómo trabaja, cómo paga el salario?”.

En el espacio A Tiempo de Unión Radio, Samán consideró que la situación es muy preocupante porque “la gente ya no quiere ir al trabajo porque le sale más caro ir al trabajo que lo que recibe por concepto de salario, hay un colapso de todas las relaciones económicas en ese último eslabón de la cadena”.

Para Samán lo peor es que no hay evidencia de que los problemas estructurales vayan a resolverse. “En la producción no se está avanzando más bien hay un retroceso, en la soberanía en la producción de alimentos hay un retroceso, cada día dependemos más de los bienes importados, la industrialización ha disminuido y esto es con anuencia también de la oposición”.

“Hay responsabilidad política del gobierno y de sectores de la oposición que están negociando a espaldas del pueblo, incluso desde el exterior”, denunció el también farmacéutico.

Samán insiste en que no hay normas ni leyes definidas para contrarrestar los problemas económicos. “Tú no sabes cuál es la ley, si es la de precios justos o la de precios acordados ¿dónde dice cuál es el precio del pan?, tú no sabes el precio de las cosas y en base a eso no se puede hacer ninguna regulación”.

Samán considera que el actual desastre comercial y con los precios de los productos obedece a una estrategia del gobierno. “Es parte de una estrategia (…) Hay que desvincular el Carnet de la Patria de los procesos electorales del país porque sino ninguna elección servirá porque el proceso político está comprometido”.

Para concluir, el profesor de la UCV, Eduardo Samán pidió calma a los venezolanos porque, a su juicio “esto es una guerra de largo plazo y de resistencia, tenemos que empezar a ver cómo producimos cosas para alimentarnos y vestirnos y tendría que ser una opción desde abajo porque desde arriba no vendrá la solución”.

