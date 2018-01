Rondón afirma que candidato opositor será definido por consenso

CARACAS.- Luis Emilio Rondón, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, aseguró que por razones de tiempo, el candidato único opositor será definido por consenso y no por elecciones primarias como se tenía previsto.

“No va a dar tiempo, no van a permitir elecciones primarias y eso nos obligará a lograr un consenso, eso calentará nuestras fricciones internas para que el candidato que surja tenga la mayor legitimidad y apoyo, pero no será el mecanismo que habíamos acordado inicialmente porque no hay tiempo”, explicó el dirigente.

Rondón agregó, sobre el diálogo en República Dominicana, que no ha habido acuerdo próximo a pesar de la existencia de “un memorándum de entendimiento” en el cual las partes habrían avanzado, pero que ahora les corresponde comenzar de cero pues, a su juicio, el gobierno deshonró estos avances al convocar de manera unilateral y adelantada las elecciones presidenciales.

“No hay humo blanco, no hay decisión en cuanto a qué acuerdo materializar porque a pesar de que habíamos avanzado mucho en un memorándum de entendimiento, el gobierno decidió desacatar esos acuerdos, convocaron unilateralmente las elecciones presidenciales, violando lo que establece la ley y lo que ellos se empeñaron en decir: que los candidatos tenían que ser, producto de unas consultas de base de las respectivas organizaciones políticas”, señaló en el programa La Entrevista, transmitido por Unión Radio.

Juan Hidalgo / Unión Radio