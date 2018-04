Rodríguez: No hay trampa que valga con una avalancha de votos

CARACAS.- El economista y asesor del candidato, Henri Falcón, Francisco Rodríguez, dijo que la única forma para salir de la crisis que enfrenta el país es ejerciendo el derecho al sufragio, “no hay trampa que valga con una avalancha de votos”.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, transmitido por Unión Radio reiteró que está en manos de los venezolanos la permanencia del presidente, Nicolás Maduro en poder, “quedamos en una situación donde pareciera que somos una parte secundaria y la verdad es que no lo somos, nosotros vamos a decidir si Nicolás Maduro se queda o no”.

Resaltó que no dependen de la observación internacional para lograr un cambio de gobierno, porque a su juicio si se concreta la llegada de misiones electorales o no, de igual manera hay que votar. “Esta decisión la tomamos los venezolanos, este es el momento que tenemos, y estoy seguro que no vamos a tener otras oportunidades”, expresó.

Vildelys Escalona/Unión Radio