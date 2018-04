Reportan fallas eléctricas en Zulia

MARACAIBO.-Usuarios de las redes sociales reportaron por medio de las redes sociales fallas de electricidad en el estado Zulia.

Entre las zonas afectadas estaría Maracaibo, donde presumen una falla general porque afectó la telefonía.

Explican las personas que viven en estas zonas que hay lugares que no tienen luz desde anoche y otras desde las 4:30 am cuando se habría registrado una falla que afecta Maracaibo, San Francisco y Mara.

Los diputados por el estado Zulia, Elimar Hernández y Juan Pablo Guanipa, denunciaron este hecho y resaltaron que es un apagón general.

7.30 am. Ya van TRES HORAS del apagón en el Zulia, @CorpoelecZulia_ ; y no me vengan a preguntar cuál es la dirección, número de poste, etc. No es una falla en un sector; es un APAGÓN general y ustedes lo saben. #SinLuz #18Abr

— Elimar Díaz (@ElimarDiazUNT) April 18, 2018