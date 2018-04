Reactivan servicio de la subestación eléctrica Moralito en Zulia

Camaradas Compatriotas! Después de 19 horas de trabajo continuo, se reactivo la operatividad de la S/E Moralito, la cual fue quemada en el día de ayer por manos inescrupolosas que quieren el malestar del Pueblo… FELICITACIONES a los trabajadores de CORPOELEC por el trabajo realizado en tiempo récord.. Seguimos avanzando en el Zulia..

