Rafalli: MUD debería revisar su postura sobre participación el 20M

CARACAS.- Juan Manuel Rafalli, abogado, considera que el gobierno erró en su estrategia al no haber concitado un acuerdo “integral” electoral con la oposición que, a su vez, diera legitimidad al proceso comicial. No obstante, opina que la Mesa de la Unidad Democrática “debería” revisar su postura sobre si participar o no en el evento del 20 de mayo.

“Henri Falcón rompió la oposición, rompió la unidad desde el momento en que se deslinda y sigue adelante, independientemente de la línea de otros partidos (…) En un proceso de introspección que se revisen posiciones, no puede descartarse”, resaltó.

En entrevista a Vladimir Villegas, por Unión Radio Rafalli exigió una respuesta al liderazgo político que guíe, en cierta forma, a los venezolanos, quienes a su juicio han perdido la fe en la protesta y en el voto, porque “el país está en su peor momento, el gobierno está en su peor momento y la oposición está en su peor momento, y esto representa una tragedia para los ciudadanos”.

No descarta un posible triunfo del exmandatario larense, pero “¿se lo van a reconocer?”, se pregunta. “Tiene que definir un discurso de lucha para ese día”.

“Le aconsejaría a Falcón que si quiere entusiasmar a la gente, diga que si no reconocen que ganó cantará fraude, por ejemplo”, manifestó.

Para el exintegrante de la comisión asesora del diálogo en República Dominicana, las elecciones presidenciales- concejales tienen un velo de ilegitimidad internacional, que se traslada al electorado.

“Uno de los problemas de Maduro es que si gana y dice que participaron 10 millones, 7 milllones, etc. ya de por sí hay presunción de no reconocimiento de esa cifra, huele mal. El efecto legitimador de los procesos electorales deriva de la confianza que genere en la población los resultados”, recalcó.



Unión Radio