Puigdemont recurre a la Justicia española ante su procesamiento por rebelión

BARCELONA (ESPAÑA).- El ex presidente regional de Cataluña Carles Puigdemont ha alegado ante la Justicia española que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 no hubo “ningún tipo de violencia”, por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa.

Puigdemont, que permanece recluido en el centro penitenciario de Neumünster en Alemania, desde hace una semana, está procesado en España por rebelión y malversación de fondos públicos, entre otros delitos.



Su abogado presentó recurso ante el Tribunal Supremo (TS), al que tuvo acceso Efe, en el que el ex presidente catalán asegura que durante la consulta secesionista, que había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, sólo algunos ciudadanos “pudieron haberse excedido” en su “resistencia pasiva”, pero mantiene que fueron “casos aislados”, por lo que no cabe su procesamiento por rebelión.

En su auto procesamiento, dictado el pasado 23 de marzo, el juez Pablo Llarena sentó las bases de su acusación en dos conceptos claves: que hubo violencia alentada desde las instituciones en el camino hacia la independencia y que ese plan permanece “latente” a la espera de reactivarlo cuando sea posible.

Cinco días después, el magistrado aceptó que tanto Puigdemont como sus exconsejeros en el Gobierno catalán Lluis Puig y Clara Ponsatí, ambos fugados y procesados, se personaron en el sumario que instruye el fallido proceso independentista en Cataluña.

EFE