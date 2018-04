Profesor brasileño cree que existe la posibilidad que Lula quede en libertad

CARACAS.-El presidente del Instituto de Estudios Latino-Americanos (IELA) y profesor del departamento de economía y relaciones internacionales de la Universidad Federal de Santa Catarina (UDSC), Nildo Ouriques, expresó que se han generado grandes expectativas sobre el juicio que decidirá si el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, queda en libertad tras haber sido condenado a 12 años en prisión.

“No me escandalizaría si Lula es considerado libre y por lo tanto la condena en segunda instancia, no implicaría en la posibilidad de cárcel”, comentó el profesor brasileño en el programa Al Instante que transmite Unión Radio, tras la especulación realizada por el periódico de Brasil “O Globo” sobre la posibilidad de que Lula da Silva obtenga la mayoría de votos en la Corte Suprema.

Ouriques manifestó que las leyes del “Supremo Tribunal Federal” no permiten que una persona sea encarcelada hasta que no se haya agotado todos los recursos, “me parece que la inclinación mayoritaria en el tribunal va en esta dirección” por lo que considera que es posible que Lula no vaya a la cárcel.

Lourdes González/ Unión Radio