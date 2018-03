El presidente alemán nombra formalmente a Merkel canciller

La breve ceremonia tuvo lugar en el palacio de Bellevue, residencia oficial del presidente, apenas una hora después de que el Parlamento reeligiese a Merkel.

La líder cristianodemócrata debe aún jurar el cargo en el Bundestag y está previsto que poco después vuelva a Bellevue para el nombramiento de todos los ministros del nuevo Ejecutivo.

En el Bundestag, Merkel recibió el apoyo de 364 diputados, de los 692 votos emitidos (cuando necesitaba un mínimo de 355), mientras que 315 votaron en contra, 9 se abstuvieron y 4 papeletas fueron nulas.

Esto significa que 35 diputados de la gran coalición no apoyaron hoy a Merkel (o no estaban presentes o no votaron ‘sí’), ya que entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller, su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y sus socios del Partido Socialdemócrata (SPD) suman 399 escaños.

Tras casi seis meses de bloqueo político en Berlín, Merkel encarrila de esta forma su cuarta legislatura consecutiva, y su tercera de la mano de los socialdemócratas.

EFE