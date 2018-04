Politólogo Vidal: No existen incentivos para aumentar participación el 20M

CARACAS.- El director de la firma encuestadora More Consulting, politólogo y magíster en Ciencias Políticas, Luis Vidal, afirmó que aún no están puestos en la mesa los incentivos necesarios para que los venezolanos vayan a ejercer su derecho al sufragio, porque no se les ha cambiado la percepción de quien será el posible ganador el 20 de mayo.

En entrevista con Marypili Hernández en el programa Sin Duda que transmite Unión Radio aseveró que el 90 % de los que están a favor del gobierno saldrán a votar en las elecciones del 20 de mayo. “Cada 8 de 10 chavistas saldrán a votar”, mencionó.

El politólogo dijo que según lo que ha estado arrojando las estadísticas, aproximadamente entre cinco a seis millones de personas votarán por el candidato oficialista, porque sienten que no tiene otra opción.

Según una encuesta realizada a los venezolanos donde se pregunta por el candidato, Henri Falcón, mostró que, ” el 31 % cree que este político quiere un cambio para el país, 30.9 piensa que es cómplice y colaborador al gobierno y 16.2 % siente que sigue siendo chavista”.

Vidal indicó que la institución a la pertenece tiene cinco años trabajando en el campo de la política.

Vildelys Escalona/ Unión Radio