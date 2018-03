Politólogo cree que estrategia de Falcón es para exigir garantías electorales

CARACAS.- El politólogo y experto electoral, Domingo Medina, cree que el candidato presidencial, Henri Falcón, pudiera tener una estrategia, que a su juicio, puede traducirse en dejar abierta cualquier posibilidad ante la advertencia de retirar su candidatura, si no son otorgadas las condiciones electorales exigidas por él, la noche de este martes.

“Parece que es una estrategia para no perder a esos votantes, más o menos radicales, que hay en las filas de la oposición y que, de alguna manera, claman por acciones más fuertes contra el gobierno. Es como decir: No me olvido de ustedes que también están allí, cuenten conmigo que estoy representándolos a ustedes; y voy a ser duro con el gobierno, voy a exigir condiciones y si no se cumplen, me retiro” , dijo en el programa Anahí Arizmendi, transmitido por Unión Radio.

Por otro lado, Medina celebró que exista una cartera de candidatos que aboguen por el camino electoral para dirimir las diferencias y resolver los problemas del país.

