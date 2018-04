Perú afirma estar preparado ante hipotética llegada de Maduro

En una rueda de prensa, el mandatario peruano, Martín Vizcarra, declaró que “lo que está claro es que el presidente Maduro no está invitado, y ha manifestado que no le interesa asistir” a la cita los próximos viernes y sábado en Lima.

“Tenemos tantas cosas que ver, que para nosotros es un tema ya superado”, anotó Vizcarra.

Sin embargo, ante una consulta sobre la posibilidad de que Maduro llegue a Lima como turista o en otra delegación oficial, el canciller peruano, Néstor Popolizio, indicó que “las cortesías internacionales a un país que no está invitado (ordena que) no debería venir a donde no se le invita”.

No obstante, Popolizio agregó que “tenemos preparados una serie de escenarios para actuar cuando corresponda”.

El ministro de Relaciones Exteriores también mencionó que el propio Maduro estaba “repensando su participación en la cumbre”, pero que en todo caso “estamos preparados a cualquier situación” que se presente.

Vizcarra informó que 33 Estados de las Américas participarán en la cumbre, los próximos viernes y sábado en Lima, porque a la ausencia de Venezuela se sumará la de Antigua y Barbuda que se ha excusado de participar.

EFE