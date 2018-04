Periodista brasileña cree que Temer actúa “por las sombras” en caso Lula

CARACAS.- La periodista brasileña y miembro del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Brasil, Elaine Tavares, expresó que hay mucha tensión por la situación del ex presidente Lula Da Silva, mientras que de todas las regiones han salido caravanas hacia Sao Paulo en apoyo al ex mandatario.

“Lula va a esperar que la policía lo vaya a buscar, pues no se va a entregar ya que no está obligado a ello y no está llamando a realizar ningún acto de resistencia que esté fuera de la legalidad, la decisión contra él ya está tomada y no creo que vaya a cambiarse y estando preso podrá ser candidato en este momento”, manifestó Tavares en el programa Al Instante de Unión Radio.

Considera la periodista que aunque el presidente de Brasil, Michel Temer, no se ha manifestado sobre este caso, “está actuando por las sombras, actuando en contra del expresidente Lula, llevando su plan adelante de poner a la nación de rodillas al Imperio”.

Fanny Vargas/Unión Radio