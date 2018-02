Pérez Pirela: Oposición busca profundizar el bloqueo y la intervención extranjera

CARACAS.- El comunicador y filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela, catalogó como muy complejo el actual panorama político del país mezclado con la convocatoria a elecciones presidenciales y advirtió que la oposición, afectada por la falta de unidad y el fracaso del diálogo y las protestas, está apostando por el bloqueo económico y la intervención militar extranjera.

“En este escenario hoy el presidente (Nicolás Maduro) se presenta ante el Consejo Nacional Electoral –CNE- para colocar su candidatura a la reelección y, por otra parte, encontramos a un sector opositor dividido, fragmentado, con grandísimas contradicciones internas que todavía no termina de decidir si va o no va a elecciones”.

En entrevista a Maripili Hernández en el programa Sin Duda de Unión Radio, Pérez Pirela agregó que es preocupante preguntarse: si no es el diálogo, si no es la calle y si no son las elecciones, ¿entonces cuál es la opción? Todo parece apuntar, y así lo ha dicho el mismo Julio Borges, que la solución está encaminada a profundizar un bloqueo económico y las amenazas”.

El también conductor del programa Cayendo y Corriendo en Venezolana de Televisión –VTV, considera que después de las manifestaciones, la oposición se enterró electoralmente “porque ahí estuvo (Henrique) Capriles, (Freddy) Guevara y Lilian Tintori, se mataron electoralmente, y entonces ahora dicen que no van a elecciones (…) Cada vez que saben que en las encuestas no están bien, por un suicidio dicen que el CNE no vale nada”.

Al referirse al surgimiento del nuevo partido promovido por el candidato Nicolás Maduro, Somos Venezuela, señaló que es una “propuesta light” por parte del chavismo en momentos en que hay un gran malestar “para tratar de agarrar a los ninis y a los chavistas light, es decir a los de centro izquierda”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio