PCV: Todavía nosotros no tenemos candidatura presidencial

CARACAS.- El secretario general del comité central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Óscar Figuera, afirmó este jueves que este fin de semana se definirá el candidato al que la tolda apoyará para las elecciones presidenciales.

En el programa Sin Duda que transmite Unión Radio destacó que para que el PCV apoye a un aspirante es necesario que se propicie una conferencia previa, posteriormente el elegido se presentará públicamente.

“La conferencia nacional que tenemos este fin de semana 17 y 18 se tomará la decisión de hacia donde va el apoyo del partido, si apoyaremos al presidente Maduro, si se apoyará una opción que se está discutiendo de distintos sectores del movimiento popular, si lanzaremos una candidatura propia del partido”, dijo.

Apuntó que han sostenido encuentros con los dirigentes del PSUV, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, para hablar de estos temas y esperan sostener una reunión con el presidente, Nicolás Maduro.

”La razón fundamental por la cual el candidato presidente, Nicolás Maduro, siga estando entre las opciones que discute el partido tiene que ver con el problema internacional de la agresión del imperialismo norteamericano porque en torno a la política nacional tenemos inmensas criticas y observaciones y queremos expresárselas al presidente de la República, pero no hay espacios para expresárselas, entonces, obviamente, si no hay espacios para discutir estas cosas es porque no hay alianza de verdad y lo que se exige a las organizaciones es subordinación y el PCV no está dispuesto a aceptar eso”.

Vildelys Escalona/ Unidad Radio