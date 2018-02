Partidos independentistas catalanes no consiguen acuerdo para formar gobierno

BARCELONA.- Los dos principales partidos independentistas catalanes, que juntos reúnen mayoría en el Parlamento regional, no consiguen un acuerdo para formar gobierno, con la elección del candidato a presidente Carles Puigdemont como principal escollo, ya que es prófugo de la Justicia española.

ERC (republicanos independentistas de izquierda) rechazó hoy “un acuerdo a medias” con Juntos por Cataluña (JxCAT, centroderecha), grupo de Puigdemont, que incluya solo su elección como presidente, y demanda un “acuerdo global sólido y firme”, negociado con “rigor” para poder formar un Gobierno efectivo en la región española de Cataluña, según la número dos del partido, Marta Rovira.

Esta postura choca con la actuación de JxCat, que este viernes, sin el aval de ERC, presentó en el Parlamento regional catalán una propuesta para reformar la ley que regula la elección del presidente, para que ésta pueda hacerse a distancia.

El Gobierno español estudia recurrir ante la Justicia esta propuesta, indicaron hoy a Efe fuentes del Ejecutivo.

A juicio del gubernamental Partido Popular (centroderecha), los partidarios de Puigdemont “no pueden condicionar la vida de los catalanes y su Gobierno con propuestas descabelladas y absurdas que violentan la vida parlamentaria y los elementales principios del derecho”.

Por su parte, el primer grupo político del Parlamento autonómico catalán, Ciudadanos (liberales contrarios a la independencia y ganadores de las elecciones regionales del 21 de diciembre) también rechazó hoy la investidura del candidato independentista, que se fugó a Bélgica a finales de octubre pasado.

“No puede existir un gobierno a distancia, eso no es un gobierno (…). Además, Puigdemont, aparte de vivir muy lejos, es un prófugo de la Justicia”, dijo la dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís.

Puigdemont es el candidato propuesto por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y aceptado por ERC y JxCat, pero su situación personal (reclamado por la Justicia española por los presuntos delitos de rebelión y sedición, entre otros), dificulta su elección.

Cataluña tiene su gobierno regional en manos del Ejecutivo central después de que Madrid cesara al anterior, presidido por Puigdemont, y convocara elecciones, tras la declaración ilegal de independencia el pasado 27 de octubre.

La victoria en los comicios regionales, celebrados el 21 de diciembre, fue para Ciudadanos, pero los partidos independentistas consiguieron mayoría en el Parlamento, con 70 diputados de los 135 de la Cámara, aunque han sido incapaces de elegir al nuevo presidente regional.

Pese a la demanda de los partidos no independentistas de un nuevo ejecutivo en Cataluña, no hay una fecha prevista para la elección de su presidente, después de que el pasado 30 de enero el presidente del Parlamento aplazara sin fecha el pleno previsto para la investidura de Puigdemont, que está huido en Bélgica y que no se iba a presentar en Barcelona.

