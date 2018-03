Palma recomienda mantener vigente cono monetario durante lapso prudencial

CARACAS.- El profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración –IESA-, economista Pedro Palma, considera que la reconversión monetaria, anunciada por el presidente, Nicolás Maduro, que entrará en vigencia el 4 de junio, solo servirá para simplificar transacciones y cálculos financieros porque “es más fácil transar en miles que en millones”.

Simplemente “dará la impresión de facilitar todo lo que es el movimiento diario de menudeo en la población (al ser eliminados tres ceros de la moneda)”.

No obstante, el director de Ecoanalítica e Individuo de Número Fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, pone en duda que la medida tenga efectos positivos sobre la economía como eliminar el contrabando de extracción de los billetes. “¿Por qué los billetes actuales se pueden filtrar y los nuevos no?”, se preguntó Palma en entrevista a Eduardo Rodríguez y Sonsiré Luna Da Costa en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Explicó que los billetes se filtran al exterior porque se pueden adquirir productos que están subsidiados en Venezuela y porque la escasez de billetes ha hecho que la gente pague casi el doble para disponer de efectivo “lo que resulta un negocio tener los billetes porque valen más que su valor nominal”.

Desmintió que esta nueva reconversión de la moneda vaya a solucionar los graves problemas económicos del país. “Nada más falso, el hecho simplemente de quitarle tres ceros a la moneda no cambia absolutamente nada, muchos colegas siempre han dicho que esto es un efecto cosmético y coincido con esa idea”.

Agregó que la actual escasez de billetes se debe a que el gobierno no ha podido imprimir los billetes en cantidades suficientes. Palma se preguntó ¿Por qué el gobierno no ha sido capaz de imprimir los billetes que se necesitan y cómo a partir del 4 de junio va a ser capaz de hacerlo?”.

Además considera absurdo que el gobierno haya anunciado que los actuales billetes tendrán vigencia hasta el 3 de junio a las doce de la noche y a partir del 4 ya esos billetes no podrán ser utilizados, eso es un absurdo”.

“¿Cuándo va usted a poder convertir los billetes viejos por los nuevos cuando los pretenda convertir antes del 4 de junio no va a haber billetes nuevos porque no están en circulación y cuando pretenda cambiar después del 4J esos billetes ya no valen nada? ”, advirtió Palma.

Palma recordó que la experiencia de la reconversión de 2008 se inició a partir del 1º de enero y los dos conos monetarios estuvieron vigentes por un lapso prolongado para convertir paulatinamente sus viejos billetes por los nuevos”.

El economista considera que “eso debe ser modificado para permitirse que el viejo cono monetario siga vigente durante un lapso prudencial”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio