Organismos internacionales piden aprobación de la ley de paridad en Paraguay

ASUNCIÓN.- Representes de ONU Mujeres, la Unión Europea y el Ministerio de la Mujer insistieron en la necesidad de aprobar el proyecto de la ley de paridad democrática en Paraguay, como un paso para garantizar la participación política femenina, según comentaron en la presentación del acto “Mujeres líderes”.

La campaña “Mujeres líderes. La política, nuestro lugar” busca impulsar la implantación de la paridad democrática en el país de forma duradera, más allá de las elecciones de abril de 2018.

La ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, apostó por sacar adelante “el proyecto de paridad democrática que se presentó en 2016” y que “hoy es necesario”.

“Tenemos la posibilidad y valemos. No me pueden decir que no hay candidatas. Claro que hay candidatas, solo que no estamos en los lugares elegibles”, explicó la ministra y defendió “la obligación de apoyar a esas mujeres”.

Paraguay es el cuarto país de América Latina y el Caribe con menor porcentaje de mujeres en cargos políticos, un 16 %, junto con Brasil, Guatemala y Chile, según datos de ONU Mujeres, y solo 12 mujeres lograron un escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones de 2013.

El representante de la UE en el país suramericano defendió la aprobación del proyecto de la ley de paridad, al que se refirió como un “punto fundamental y más urgente”.

No obstante, Berizzi no limitó la puesta en marcha de la paridad democrática a la esfera política, sino que invitó a que el movimiento “viniera también por abajo”, desde la sociedad civil, e incluso apeló a las asociaciones de hombres para que “ayuden al empoderamiento de las mujeres”.

