Oposición no irá a diálogo con gobierno sin garantías electorales

“Si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular (VP), no será posible concurrir a su país”, anunció públicamente Florido.

El presidente dominicano y uno de los acompañantes en el diálogo, Danilo Medina, anunció hoy que las dos partes confirmaron su participación en la siguiente ronda de diálogo, que anunció para final de mes en Santo Domingo y señaló que los encuentros son “la mejor solución para Venezuela y para su gente”.