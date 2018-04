Olivares: Si la ONU no viene a las elecciones Falcón debe retirarse

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, enfatizó que el candidato a las presidenciales, Henri Falcón, debería retirarse de las elecciones como había prometido porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según su percepción, no participará como observador en los comicios del 20 de mayo.

“Si la ONU ya no viene Falcón tiene una oportunidad de no seguir el juego al presidente Nicolás Maduro y continuar con esa Venezuela que quiere cambio y no seguir avanzando en ese proceso sin condiciones”, acotó.

En entrevista con Alonso Moleiro en el programa Gente de Palabra que transmite Unión Radio dijo que el país necesita que todas las entidades políticas se pongan de acuerdo con un plan real para los venezolanos.

“Nosotros debemos explicarle al ciudadano por qué no va a votar, porque sino, nos pasará lo mismo de las alcaldías, donde quedamos en un limbo dando vencedor al Estado”, mencionó.

Vildelys Escalona/ Unión Radio