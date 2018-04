Oleg Oropeza: Antejuicio contra el presidente carece de legalidad

CARACAS.- El abogado constitucionalista, Oleg Oropeza, considera que la pretensión de la Asamblea Nacional (AN) de autorizar un antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro, no tiene sentido, y recordó que el parlamento declaró el abandono del cargo del Presidente y no tuvo ningún efecto.

Oropeza agregó que si la AN hace efectiva la sentencia del denominado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio estaría abandonando el cumplimiento de sus funciones.

En entrevista con Vladimir Villegas, transmitida por Unión Radio, expresó que tal institución en el exilio no existe y que es una figura nula que no tiene validez en el territorio venezolano.

Para el abogado, el antejuicio se trata de una estrategia que forma parte del juego internacional para descalificar al presidente y que busca promover el desconocimiento de las elecciones.

Francisco Caceres/Unión Radio