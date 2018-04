UPV: AN no cuenta con la legalidad para realizar antejuicio de mérito

CARACAS.- La diputada de la Asamblea Nacional (AN), vocera principal del Movimiento Nacional de Abogados Patriotas y directora nacional del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), Durga Ochoa, aseguró que el parlamento venezolano no puede emitir ningún antejuicio de mérito por no poseer la legalidad necesaria.

“Si la AN discute antejuicio de mérito sencillamente emitiríamos un pronunciamiento claro y contundente donde diríamos que ellos carecen de legalidad para generar este tipo de actuaciones en este instante”, mencionó.

En entrevista con Vanessa Davies, en el programa Por Donde Vamos transmitido por Unión Radio señaló que ninguna reunión o encuentro en el exilio con ciudadanos que carecen de legitimidad, puede pedir un proceso contra el presidente Nicolás Maduro.

Ochoa destacó que el movimiento al que pertenece apoya la postura que tomó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, en el que dijo que solo se trataba de un golpe judicial.

La dirigente agregó que el gobierno de los Estados Unidos mantiene una “campaña conspirativa” para evitar que el mandatario venezolano sea reelecto el 20 de mayo. “Nosotros no podemos permitir este tipo de acciones de Estados Unidos, pues atentan contra la paz de Venezuela”, enfatizó.

Vildelys Escalona/ Unión Radio