Morales: Venezolanos no confían en el CNE

CARACAS.-El secretario de la Asamblea Nacional (AN), Negal Morales, indicó este martes que se buscan condiciones electorales porque los venezolanos no confían en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No es lo mismo estar en pie de lucha por condiciones electorales limpias y transparentes, que llamar a la abstención, no somos abstencionistas. La gente vio como el CNE se prestó a la convocatoria espuria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego aparecieron ocho millones de votos y eso rompió la relación entre CNE y los venezolanos”, dijo en entrevista a Globovisión.

A su juicio el CNE abusó de la gente y no brinda credibilidad, “el pueblo venezolano no confía en el Poder Electoral, la gente no sabe como está el Registro Electoral, no ha habido auditoría profunda con ayuda internacional sobre eso, una observación electoral no es ponerse un chalequito y dicen que todo está chévere, y hemos planteado que se la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.

Respecto a las recientes acciones del gobierno norteamericano sobre el Petro, dijo, “la Asamblea Nacional declaró nula la emisión del Petro, no presenta Ley de Endeudamiento, el Estado intenta comprometer las reservas petroleras, las criptomonedas son elementos que van en paralelo a los Estados“.

.@NegalMorales: "No es lo mismo estar en pie de lucha por condiciones electorales limpias que llamar a la abstención, no somos abstencionistas. CNE se prestó a la convocatoria espuria de la ANC, eso rompió la relación entre CNE y venezolanos…" #20Mar — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 20, 2018

.@NegalMorales: "Venezuela despertó con la realidad de sanciones a funcionarios, AN declaró nula la emisión del Petro, el Edo, intenta comprometer las reservas petroleras, las criptomonedas son elementos que van en paralelo a los Edos., en eso no debe meterse el BCV" #20Mar — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 20, 2018

Ivette Janzen/Unión Radio