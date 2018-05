Ministro Ovalles: No es verdad que los aumentos salariales producen inflación

CARACAS.- El ministro del Trabajo, Néstor Ovalles, afirmó este miércoles que el “ingreso mínimo legal decretado por el presidente Nicolás Maduro corresponde a una fuerte batalla que se está librando para fortificar la capacidad de demanda del pueblo”.

En el programa Al Aire, por el canal Venezolana de Televisión, VTV, el ministro Ovalles manifestó que desde el año 1999 hasta mayo de 2018 se han realizado 44 aumentos salariales y que 22 corresponden al presidente Maduro.

“Lo positivo de estos aumentos es la enorme voluntad política de no dejar desprotegido al pueblo venezolano y no caer en el chantaje de los comerciantes que amenazan con aumentar los precios de los productos. No es verdad que los aumentos salariales producen inflación, esta hiper especulación es el resultado de utilizar los precios como arma electoral para producir una mudanza de gobierno cuando no se tienen los votos”, recalcó el ministro del Trabajo.

Señaló que el pueblo debe organizarse y convertirse en el propio fiscal frente al aumento de los precios de los productos y combatir la inflación.

“Si reina la impunidad, reina la desesperanza, pero nosotros somos esperanza. Hay que afincar en el proyecto que ha tenido el pueblo para ser libre y soberano”, recalcó el ministro Néstor Ovalles.

Fanny Vargas/Unión Radio