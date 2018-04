Ministro Arias: Empresas pueden ser sustentables y usar insumos nacionales

CARACAS.-El ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (Minppibes), Juan Arias, aseguró este viernes que las empresas deben vender a un precio que les permita generar los ingresos para ser sustentables, pero que también sea accesible para las personas.

“Hay gente que cree que el socialismo es subsidiar las cosas, es una idea equivocada, las empresas deben generar los ingresos para ser sustentables, si los precios no son viables esa empresa está destinada a morir, si una empresa no garantiza precios justos a la población es mejor no hacer ese producto”, dijo en el programa Al Instante de Unión Radio.

Arias destacó que el modelo de gestión debe involucrar a las comunas y no depender de insumos importados. “Cambiamos los esquemas de construcción o estructurar las juntas administradoras de estas empresas, las directivas deben tener representantes de los trabajadores, la comuna y las empresas que proveen de insumos, de modo que los miembros de las juntas productivas permitan la productividad”.

Un total de 367 empresas, tanto públicas como privadas, vinculadas a los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana del país, están participando en la Expo Venezuela Potencia 2018 en el Poliedro de Caracas para demostrar sus potencialidades.

Ivette Janzen/Unión Radio