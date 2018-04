Miles de personas protestan en Moscú contra el bloqueo de Telegram

“Miles de jóvenes progresistas participan en el mitin en Moscú, pese a las colas en los detectores de metales” colocados por la policía que hay que atravesar para acceder a la marcha, escribió este lunes en su Telegram el fundador del servicio, Pavel Dúrov.

El empresario ruso que también creó la red social Vkontakte, la mayor de toda Europa, cree que “Rusia está en una encrucijada” en la que se decidirá si la libertad en internet es innegociable en este país.

“El futuro de internet está en vuestras manos. Hay quién dirá que la concentración no va a cambiar nada, pero no es así. Rusia está en una encrucijada. Todavía no se ha adoptado una censura total. Si no se hace nada, Rusia perderá Telegram y otros servicios populares”, dijo Dúrov.

A la manifestación, convocada por el desconocido Partido Libertario de Rusia, se han sumado algunos de los líderes más destacados de la oposición extraparlamentaria, entre ellos Alexéi Navalni, el mayor crítico del Kremlin y del presidente ruso, Vladímir Putin.

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha bloqueado en los últimos días decenas de millones de direcciones IP con el objetivo de impedir el funcionamiento de Telegram, en cumplimiento de la sentencia judicial que ha prohibido el servicio de mensajería.