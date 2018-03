Méndez: Pago de pensiones por cédula no alivia escasez de efectivo

CARACAS.- Absalón Méndez Cegarra, coordinador del área de postgrado de Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela –UCV-, considera que la nueva modalidad de pago de pensiones, por terminal de número de cédula, implementada por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario -Sudeban-, no ha solucionado la problemática de las colas. “No estamos en presencia de ninguna medida que tienda a favorecer la situación de jubilados y pensionados, inclusive el tema no es el de las colas, lo cual ya es casi natural en Venezuela para cualquier actividad”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Sonsiré Luna Da Costa en el espacio A Tiempo de Unión Radio, precisó que ese sistema no sirvió para nada porque tampoco fue diseñado por el gobierno para evitar esas largas filas y que madruguen para acudir a los bancos. “El problema es la falta de efectivo en las instituciones bancarias que no dan respuesta a las solicitudes de la población”.

Aseveró que la nueva medida no solo constituye “un nuevo engaño, una nueva mentira y un nuevo atropello a la población jubilada y pensionada”, sino a toda la población bancarizada del país “porque la semana pasada cuando la población pensionada acudió a la banca solo se entregaron Bs 400 mil” (por persona), y se les pidió que el resto del dinero lo retiraran a Bs 10 mil por día.

Destacó que el pago de pensiones por cédula es una medida efectista que solo intenta beneficiar al gobierno al dosificar el número de jubilados y pensionados en las colas, pero que no soluciona el problema de escasez de dinero en efectivo que afecta a todos los ciudadanos bancarizados del país. “La presión por los retiros disminuye, se dosifica y se ve menos espectacularidad en las colas a las puertas de las instituciones bancarias”.

“En efecto se dosifica que la población acuda a las instituciones bancarias, pero la respuesta debe ser positiva de parte de los bancos. Yo acudo el día que me corresponde, pero tengo que recibir el retiro que yo haya solicitado, pero no que me digan que solo puedo retirar equis cantidad de dinero y que la otra la retire posteriormente, estoy siendo sometido a un engaño por parte del gobierno nacional porque el problema real es la ausencia de efectivo”, aseveró.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio